İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? 6 Kasım Pazar günü hangi yollar kapalı olacak? Pazar günü Metrobüs seferleri olacak mı?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu, 6 Kasım 2022 Pazar günü 44. kez koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan N Kolay İstanbul Maratonu’nda toplam 60 bin kişi parkura çıkacak. Dünyada kıta geçişli tek maraton olma özelliği taşıyan N Kolay İstanbul Maratonu’nda bu yıl 42K, 42K Paten, 15K ve 8K’lık Halk Koşusu kategorileri bulunuyor. Etkinliğin 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, 8K’lık Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katılacak. İstanbul’da bu pazar on binlerce kişi Asya’dan Avrupa’ya koşarak şehrin keyfini çıkaracak. 42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktadan start alacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden koşuya başlayan katılımcılar, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarış programı şöyle;

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00: 42K Yarış Başlangıcı

09.15: 15K Yarış Başlangıcı

09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni

6 KASIM PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol- İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney- kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney- kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir’den Rıdvan Dedeoğlu’na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E- 5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serencebey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım Altbaş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu’ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis- i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı’dan Tarlabaşı’na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı’ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı’ndan Perşembe Pazarı’na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa’ya mecburi yön, Kasımpaşa’dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı’ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşaktan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli.

6 KASIM PAZAR GÜNÜ METROBÜS SEFERLERİ OLACAK MI?

İBB'den yapılan açıklamaya göre; 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak olan N Kolay 44. İstanbul Maratonu nedeniyle saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden toplu taşıma hizmeti verilemeyecek. Metrobüs hattı Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanarak seferlerini gerçekleştirecek.



