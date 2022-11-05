TV yayın akışı 5 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:09
<p>Hafta sonunun ilk gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Darmaduman</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Takip 3: Son Karşılaşma</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonunun ilk gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Takip 3: Son Karşılaşma

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Bir Peri Masalı</p> <p>14:30 İyilik</p> <p>16:30 Darmaduman</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Darmaduman</p> <p>23:45 Bir Peri Masalı</p> <p>01:45 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bir Peri Masalı

14:30 İyilik

16:30 Darmaduman

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

23:45 Bir Peri Masalı

01:45 Yasak Elma

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:15 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Üç Kız Kardeş</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15  Toprak ile Fidan</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gecenin Ucunda</p> <p>15:15 En Güzel Bölüm</p> <p>15:30 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Takip 3: Son Karşılaşma</p> <p>22:45 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>01:30 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15  Toprak ile Fidan

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Takip 3: Son Karşılaşma

22:45 Yerli Dizi Tekrar

01:30 Gecenin Ucunda

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Hayat Bugün</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:30 Enes Batur Gerçek Kahraman</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hayat Bugün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Enes Batur Gerçek Kahraman

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Tuzak</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Tuzak</p> <p>13:30 Pişir de Görelim</p> <p>16:30 Tuzak</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Tuzak

13:30 Pişir de Görelim

16:30 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Yedi Numara</p> <p>06:15 Kalk Gidelim</p> <p>10:00 Hayallerin Peşinde</p> <p>10:55 Yürek Çıkmazı</p> <p>13:45 Sosyete Şaban</p> <p>15:45 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Yedi Numara

06:15 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerin Peşinde

10:55 Yürek Çıkmazı

13:45 Sosyete Şaban

15:45 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>16:00 Yalnız Kurt</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

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