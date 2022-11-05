TV yayın akışı 5 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonunun ilk gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Takip 3: Son Karşılaşma
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bir Peri Masalı
14:30 İyilik
16:30 Darmaduman
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:45 Bir Peri Masalı
01:45 Yasak Elma
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 Toprak ile Fidan
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Takip 3: Son Karşılaşma
22:45 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Gecenin Ucunda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hayat Bugün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Enes Batur Gerçek Kahraman
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Tuzak
13:30 Pişir de Görelim
16:30 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Yedi Numara
06:15 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerin Peşinde
10:55 Yürek Çıkmazı
13:45 Sosyete Şaban
15:45 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
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