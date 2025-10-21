İstanbul merkezli 11 ilde 'change araç' operasyonu: 40 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede Sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde hayatını kaybeden veya araçları zayi olan vatandaşlara ait otomobillerin yanı sıra kazalı ya da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını özel yöntemlerle uyarlayarak 'Change' yaptıkları belirlendi. Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi.

"50 ARAÇ ÇENÇ YAPILDI"

Yapılan incelemelerde, örgütün 'Change' yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi. Örgüt'ün bugüne kadar 50 aracı 'Change' yaptığı, bunlardan 43'ünün ele geçirilerek bilirkişi incelemelerinde tamamının 'Change' olduğu kaydedildi. Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 72 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla bugün İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 40 şüpheli yakalandı. Arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmada yer alan 4 şüphelinin ise ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu, 5 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son 2 haftada 2 büyük suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdiği, operasyonların devam edeceği öğrenildi.