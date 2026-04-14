İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu... Aralarında doktorlar da var: 17 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ilişkin yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalarda, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve FETÖ/PDY’ye müzahir yurtta yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları yönünde tespitleri bulunan bazı kişiler ile gizli haberleşme programı Bylock yazışmaları açığa çıkan örgüt üyeleri saptandı.

Ayrıca aynı soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, bu kişilerin kapatılan Bankasya hesaplarına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak bakiye artışına katkı sağladıkları da yer aldı. Yine tespit edilen bulgularda, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ankesörlü hatlardan ardışık aranma tespitleri olduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA AKTİF DOKTORLUK YAPANLAR DA VAR!

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY üyesi 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 15’inin aktif kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden aktif olarak doktorluk yapanların da olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda haklarında TUS’ a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hazırlık kapsamında örgüt tarafından kurulan TUS Ders Çalışma Evlerinde / Yurtlarında kampa katıldıkları şeklinde tespitler bulunan şahıslarla ilgili yapılan HTS Analiz çalışması ve yürütülen adli tahkikat sonucunda İstanbul 12 ilde (Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize) (18) şahsa yönelik 14/04/2026 tarihinde yapılan operasyonda;

18 şüpheliden 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup 17 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemlerine başlanılmıştır."