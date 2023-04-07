İstanbul merkezli 18 ilde 'Forex' operasyonu: Ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:06

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu sabah Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 18 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 153 şüpheliden aralarında örgüt lideri T.A.'nın da bulunduğu 132 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir miktar döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MASAK PARAVAN ŞİRKETLERİN HESAPLARINA EL KOYDU

Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin yatırım yapmak isteyenleri yüksek kazanç vaadiyle Forex'e yönlendirdikleri, önce para kazandırdıkları daha sonra ise paraları kendi hesaplarına aktardıkları ve biriken paralarını daha sonra kapalı çarşıdaki döviz bürolarında bozdurdukları saptandı. Şüphelilerin buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek sahte faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ'a kaçırdıkları tespit edildi.

Para trafiğindeki akışı belirleyen siber ekipleri, konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 'na bilgi verdi. MASAK, operasyondan 10 gün önce paravan şirketlerin hesaplarına el koydu. Öte yandan aynı şebeke üyelerinin Türkiye'deki bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaparak elde ettikleri paraların yine kripto para hesaplarıyla yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri tespit edildi.



