İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, liderliğini İ.K.’nin, yöneticiliğini C.K. ve D.K.’nin yaptığı bazı hastanelerde veri giriş elemanlarının da içinde olduğu bir örgüt kurulduğu tespit edildi.

Örgüt üyelerinin hastanede bazı çalışanlarla birlikte hareket ederek hastaları hastaneye giriş yaptıkları andan itibaren takip ettikleri, hastane çalışanı gibi davranarak işlemlerinde yardımcı oldukları belirlendi.

Şüphelilerin bazı hastane çalışanlarını kullanarak hastalara piyasa değeri yüksek ilaçları gereğinden fazla reçete ettirdikleri ve bu hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri, bu işlemler karşılığında komisyon aldıkları tespit edildi.

Ayrıca hastaların bilgisi dışında reçetelere adet olarak fazla yazılan, fiyatı yüksek ve SGK’ya fatura edilen ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilerek el altından üçüncü kişilere satıldığı ve bu yöntemle kamunun zarara uğratıldığı belirlendi.

Şüphelilere yönelik İstanbul ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan projeli çalışmada; Liderliğini İ.G’ ün yöneticiliğini C.K ve D.K isimli şahısların yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastenesinde yerleşerek veri giriş elemanlarının da içinde bulunduğu simsar bir yapılanma oluşturdukları; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Örgüt faaliyeti çerçevesinde bazı çalışanlarla müşterek hareket ederek, hastaları hastaneye giriş yaptıkları andan itibaren takip ettikleri,hastane çalışanları gibi davranarak hastalara işlemlerinde yardımcı oldukları, Bazı hastane çalışanlarını kullanarak bu hastalara piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ettikleri ve anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri bu işlemlerden komisyon aldıkları, Hastaların bilgisi dışında reçetelere adet olarak fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK’ya fatura edilen ilaçları müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin ederek el altından üçüncü şahıslara sattıkları ve Kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başlatmış olduğu ilimiz merkezli toplam (2) ilde (İstanbul, Tokat) yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 25 kişilik simsar grubu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."