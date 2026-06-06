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Sahte yatırım çetesine dev operasyon: 79 tutuklama, 15 akaryakıt istasyonuna kayyım

Sahte yatırım çetesine dev operasyon: 79 tutuklama, 15 akaryakıt istasyonuna kayyım

6.06.2026 00:50:00
Güncellenme:
AA
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Sahte yatırım çetesine dev operasyon: 79 tutuklama, 15 akaryakıt istasyonuna kayyım

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 89 şüpheliden 79'u tutuklandı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, değeri 4,6 milyar lirayı aşan şirket ve tesislere kayyım atandı.

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İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde 2 Haziran'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi yakalamıştı.

Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyım atanmıştı.

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