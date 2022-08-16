İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli toplam 3 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttükleri belirtilen14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul'da operasyon başlatıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında beyanlar bulunan, gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtikleri belirlenen 14 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 6 adreste olmak üzere toplam 3 ilde, operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
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