İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 08:59

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:05

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaçakçılık şebekesini tespit etti.

Altı ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda şebeke üyelerini tek tek belirleyen kaçakçılık polisi, bu sabah İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Van’da eş zamanlı operasyon başlattı.

ALTI AY SÜREN TAKİP

Tütün ve tütün ürünlerindeki kaçakçılara yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 31’nin yakalandığı, bir şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan operasyonda yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürülürken, 977 bin 448 yaprak sigara kağıdı, 38 bin 265 gram sigara tütünü, 35 bin 266 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 910 dal gümrük kaçağı puro, 18 bin 439 paket gümrük kaçağı sigara, 18 bin 420 sigara filtresi, 16.660 dal dolu makaron, 3 bin 300 elektronik sigara, 2 bin 55 elektronik sigara aparatı, 1 kilo nargile tütünü, 879 elektronik sigara likidi, telefon parçasından oluşan 261 parça emtia ürünü ve nakliyatta kullanılan 6 araç ele geçirildi.

KAÇAKÇILARIN YÖNTEMİ DEŞİFRE OLDU

Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonda 30 milyon liralık vurgunun önüne geçilirken, şebekenin yöntemleri de deşifre oldu.

Buna göre, kaçakçılık ağının ilk aşamada İstanbul’a hava yolu ya da kara yolu ile giren yabancı uyruklu şahıslardan karınca usulü olarak tabir edilen yöntem ile sigara, puro, elektronik sigara tütünü ve makinaları gibi kaçak tütün mamullerini dolar kuru üzerinden satın aldıkları anlaşıldı.

Daha sonra kente gelen yabancı uyruklu şahısların turistik bir bölge olması sebebi ile genel olarak Fatih ilçesi sınırlarında bulunan Eminönü, Aksaray, Kumkapı gibi mahalle ve semtlerde yer alan otellerde konaklarken, şüphelilerin de bu bölgelerde yer alan oteller müşterilerinden kaçak tütün mamullerini satın aldıkları belirlendi.

İŞ HANLARINI DEPO OLARAK KULLANMIŞLAR

Şüpheli şahısların yine bu bölgelerde yer alan ve turist yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki iş hanlarında ya da anlaştıkları otellerde kaçak ürünlerin depolamasını toptan şekilde yaptıkları ortaya çıkarken, yurt dışından gelen çoğu yabancı uyruklu kişilerin şüpheli şahıslara önceki referansları neticesi telefon ile ulaşarak kaçak ürünleri sattıkları, şüpheli şahısların bölgede bulunan tarihi iş hanlarını kaçak tütün mamulü satışı yapılan yer haline getirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Depolanan kaçak tütün mamullerinin İstanbul içinde perakende olarak satışının yapılabilmesi amacı ile motokurye, ticari taksi ya da kapalı kasa araçlar ile tekel bayilerine ve bu tarz işletmelere kaçak ürünlerin transferlerini sağladıkları tespit edildi.

Bu yöntemle vergisiz olarak yüklü miktarda kazanç elde edildiğini tespit eden polis, 30 milyon liralık bir vurgunun önüne geçti.