İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 76 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve muhimmat ele geçirildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa illerinde silah alım satım ve kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlenen operayonda 'Örgütlü Silah İmalatı ve Ticareti' yaptığı değerlendirilen 76 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda, 2 illegal silah atölyesi, 38 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 58 adet şarjör,6 adet av tüfeği şarjörü,135 adet av tüfeği fişeği, 29 adet kurusıkı fişeği, 3 adet namlusu takılı tabanca çerçevesi, 90 adet namlu, 147 adet icra yayı, 6 adet tabanca, gövdesi, 22 adet kartuş ve çok sayıda muhtelif silah parçaları ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
İlgili Haberler
- Ankara'da kadınları fuhuşa sürükledikleri iddia edilen çeteye operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Muğla'da 'rüşvet', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddiaları: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
- Ukrayna’da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
Video Haberler
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Erdoğan'ın önerdiği karışımın aylık maliyeti ne kadar?
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- İktidar, muhalefeti duymaya başladı
- Ünlü bankadan dikkat çeken TL raporu
- Ukrayna'dan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama
- Zelenski: 'Ukraynalılar saf insanlar değillerdir'
- Şanghay'da Covid-19 kapanma kararı genişletildi
- Süper gelgitler başladı: Uzmanından 'deprem' açıklaması
- Erdoğan'ı üzecek sonuç
- 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar
- Motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar