İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltında

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ şüphelisi kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 avukat gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:51
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltında
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda; farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan FETÖ'ye yakın kişilerle, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların özel hatlar kullanarak iletişime geçtiğini belirledi.

Ekipler, hukuk fakültesi mezunu kişilerin mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek FETÖ'ye ait "ders çalışma evleri"nde yerleştirildiklerini de yapılan analizler sonucunda tespit etti.

Ekipler incelemelerin ardından gece saat 01.00’de İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa, Bilecik illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 avukat gözaltına alındı.


fetö FEThullahçı Terör Örgütü avukat

İlgili Haberler

Barış Terkoğlu 'Belki de birkaç saat sonra' demişti, 'Hatırlı FETÖ'cüler' ile ilgili yazıya erişim engeli!

Barış Terkoğlu 'Belki de birkaç saat sonra' demişti, 'Hatırlı FETÖ'cüler' ile ilgili yazıya erişim engeli!
Erdoğan'ın atadığı Bilal Saygılı'nın FETÖ geçmişi

Erdoğan'ın atadığı Bilal Saygılı'nın FETÖ geçmişi
Son Dakika... KPSS, ALES, YDS, ÜDS sınav sorularını sızdıran FETÖ üyeleri yakalandı

Son Dakika... KPSS, ALES, YDS, ÜDS sınav sorularını sızdıran FETÖ üyeleri yakalandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler