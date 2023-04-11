İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltında
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ şüphelisi kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 avukat gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda; farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan FETÖ'ye yakın kişilerle, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların özel hatlar kullanarak iletişime geçtiğini belirledi.
Ekipler, hukuk fakültesi mezunu kişilerin mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek FETÖ'ye ait "ders çalışma evleri"nde yerleştirildiklerini de yapılan analizler sonucunda tespit etti.
Ekipler incelemelerin ardından gece saat 01.00’de İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa, Bilecik illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 avukat gözaltına alındı.
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