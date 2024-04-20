İstanbul metrolarında 'pandomim' gösterisi

Yayınlanma: 20.04.2024 - 16:06

Güncelleme: 20.04.2024 - 16:28

İstanbul metrolarında sergilenen gösterilere bir yenisi eklendi. Metronun sanat için ayırdığı noktalarda yolculara pandomim gösterisi yapan bir sanatçı görüldü.

Metro İstanbul, pandomim sanatçısının görüntülerini sosyal medya hesabından ''Metroda sanat bir başka güzel. Sanatın farklı dalları metro istasyonlarımızda sizleri bekliyor'' ifadelerini kullanarak paylaştı.