İstanbul metrolarında 'pandomim' gösterisi
İstanbul metrosunda bir sanatçının yolculara pandomim gösterisi yapması dikkat çekti. Metro İstanbul, sanatçının performansını sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul metrolarında sergilenen gösterilere bir yenisi eklendi. Metronun sanat için ayırdığı noktalarda yolculara pandomim gösterisi yapan bir sanatçı görüldü.
Metro İstanbul, pandomim sanatçısının görüntülerini sosyal medya hesabından ''Metroda sanat bir başka güzel. Sanatın farklı dalları metro istasyonlarımızda sizleri bekliyor'' ifadelerini kullanarak paylaştı.
Metroda sanat bir başka güzel.— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 20, 2024
Sanatın farklı dalları metro istasyonlarımızda sizleri bekliyor. ??
?? (IG): poppinmay#MetrodaSanat #Pandomim pic.twitter.com/I08UA7FNSb
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