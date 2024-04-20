İstanbul metrolarında 'pandomim' gösterisi

İstanbul metrosunda bir sanatçının yolculara pandomim gösterisi yapması dikkat çekti. Metro İstanbul, sanatçının performansını sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 16:06
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İstanbul metrolarında sergilenen gösterilere bir yenisi eklendi. Metronun sanat için ayırdığı noktalarda yolculara pandomim gösterisi yapan bir sanatçı görüldü. 

Metro İstanbul, pandomim sanatçısının görüntülerini sosyal medya hesabından ''Metroda sanat bir başka güzel. Sanatın farklı dalları metro istasyonlarımızda sizleri bekliyor'' ifadelerini kullanarak paylaştı.


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