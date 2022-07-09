İstanbul metrosunda ırkçılık skandalı: Siyah aileye küfürler yağdırdı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:07

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağında siyah bir aile ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Sosyal medyada İstanbul Duysun adlı hesaptan paylaşılan videoya göre; Metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyah erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı. Siyah erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.

METRODAKİLERİN GÜLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki verdi. Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden vatandaş ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaştı.