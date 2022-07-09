İstanbul metrosunda ırkçılık skandalı: Siyah aileye küfürler yağdırdı
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir vatandaş, siyah erkeğe yanında eşi ve küçük çocuğu varken ağza alınmayacak küfürler etti. Siyah aile, edilen küfürlere hiçbir karşılık vermedi. Metrodaki diğer yolcular yaşananlar karşısında sessiz kalırken bir kısım yolcu ise olaya gülerek tepki gösterdi.
Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağında siyah bir aile ırkçı saldırıya maruz kaldı.
Sosyal medyada İstanbul Duysun adlı hesaptan paylaşılan videoya göre; Metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyah erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı. Siyah erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.
METRODAKİLERİN GÜLMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki verdi. Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden vatandaş ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaştı.
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı