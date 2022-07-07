Metrobüste kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı

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Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüsteki kadının fotoğrafını çeken erkek yolcu, tepkiyle karşılaşınca "Tamam sileceğim" dedi. Metrobüsten indirilen şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:23

Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüste dün saat 22.00 sıralarında bir erkek yolcu, kadın yolcunun fotoğrafını çekerken fark edildi. Fotoğrafı çekilen kadın yolcu bağırarak tepki gösterdi.

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