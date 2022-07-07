Metrobüste kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı
Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüsteki kadının fotoğrafını çeken erkek yolcu, tepkiyle karşılaşınca "Tamam sileceğim" dedi. Metrobüsten indirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüste dün saat 22.00 sıralarında bir erkek yolcu, kadın yolcunun fotoğrafını çekerken fark edildi. Fotoğrafı çekilen kadın yolcu bağırarak tepki gösterdi.
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