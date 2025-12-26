İstanbul metrosunda unutulan eşyalar sergilendi: Playstation, iPad, kamera...

İstanbullular, 2025 yılında metro ve tramvay hatlarında adeta bir “kayıp eşya müzesi” bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul’un 2025 verilerine göre, kent içi raylı sistemlerde toplam 49 bin 410 eşya unutuldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıp eşya kayıtlarında sıra dışı örnekler dikkati çekti. Elektrikli süpürge, perde, elektrikli scooter, bisiklet, tenis raketi, tansiyon aleti ve darbuka metro ve tramvaylarda unutulan en ilginç eşyalar arasında yer aldı.

Unutulan eşyaların hatlara göre dağılımında ise M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı 9 bin 52 eşya yine birinciliği kaptırmadı.

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul’un kayıp eşya ofislerine yıl boyunca 8 bin 640 kişi başvuruda bulundu. Bu başvurular sonucunda 6 bin 12 eşya sahiplerine teslim edildi. 2025 yılında İstanbulluların en sık unuttuğu eşya 23 bin 100 adetle İstanbulkart oldu. İstanbulkart’ı, 19 bin 886 adet takı ve aksesuar, 5 bin 915 kişisel kart, 2 bin 514 çanta ve cüzdan ile 582 adet giyim eşyası izledi. Hatlarda ayrıca 8 bin 575 kez para unutuldu.

“UNUTKANLIĞIN ZİRVESİ EKİM AYI”

Verilere göre metro ve tramvay hatlarında en fazla eşya ekim ayında unutuldu. Eğitim-öğretim yılının başlaması ve yolcu yoğunluğunun artmasıyla birlikte, bu dönemde kayıp eşya başvuruları da en yüksek seviyeye ulaştı.

Metro İstanbul, kayıp eşya süreçlerini dijital altyapı üzerinden yönetiyor. Hatlarda bulunan eşyalar en geç 15 dakika içinde sisteme kaydedilerek aynı gün ilgili kayıp eşya ofislerine gönderiliyor. Tüm eşyalar barkodlanarak kategorilere ayrılıyor.

Hassas kategoride değerlendirilen eşyalar ise ilgili birimlere yönlendiriliyor. İlaçlar bir hafta bekletildikten sonra iş yeri hekimliğine, canlı hayvanlar 24 saat içinde İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne, İstanbulkartlar da BELBİM’e teslim ediliyor. Bozulma riski bulunan gıdalar kayıt altına alındıktan sonra 48 saat içinde imha ediliyor. Sahibi bulunamayan eşyalar ise 15 gün sonra Metro İstanbul Yenikapı Yerleşkesi’ndeki merkez depoya gönderiliyor.

EŞYASINI UNUTAN YOLCULAR NE YAPMALI?

Metroda eşyasını unutan yolcular, 153 Çözüm Merkezi’ni arayarak ya da istasyonlardaki görevli personele başvurarak kayıt oluşturabiliyor. Eşya sahipliği doğrulandıktan sonra yolcular, eşyalarını ilgili kayıp eşya ofislerinden teslim alabiliyor.