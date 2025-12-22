Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada yangın çıktı: 2 gözaltı

Yangın, saat 08.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Oktay 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen binada çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken binada yapılan kontrollerde üst katlarda bulunan 2 kişi tahliye edildi.

Kimliği öğrenilemeyen 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"İÇERİDE BİRKAÇ KİŞİ TELEFON IŞIĞIYLA EL SALLIYORDU"

Aydın Kaya, "İş gidiyordum, baktım ki dumanlar var. Bağırtı çağırtı vardı. İçeride bir kişi telefonun ışığı ile el sallıyordu. İtfaiye gelip yangını söndürdü. 2 kişinin gözaltına alındığını duydum. Boş binalara aslında önlem almaları lazım. O kadar polis, itfaiye, ambulans geldi. Yazık günah. İnsanlar mahallede bağırıp çağırmaları. İnşaat başladığı zaman etrafını saracaksın" ifadelerini kullandı.