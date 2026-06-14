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İstanbul Pendik'te sır olay: Su kanalında erkek cesedi bulundu

İstanbul Pendik'te sır olay: Su kanalında erkek cesedi bulundu

14.06.2026 16:47:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Pendik'te sır olay: Su kanalında erkek cesedi bulundu

Pendik'te TEM Bağlantı Yolu'nun kenarında bulunan su kanalında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede orta yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Pendik, Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik TEM Bağlantı Yolunun kenarında bulunan su kanalında saat 14.30 sıralarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde su kanalındaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ekipler olay yerinde uzun süre delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Orta yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin üzerinde herhangi bir kurşun veya kesici delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi. 

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