İstanbul Pendik'te silahlı çatışma: 1 ölü 4 yaralı

Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Pendik'te silahlı çatışma: 1 ölü 4 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 06:58

Harmandere Mahallesi, Emir Sultan Caddesi üzerinde saat 00.00 sıralarında iddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Daha sonra yaşanan silahlı çatışmada ise, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİS CADDEYİ KAPATTI

Olay yeri inceleme ekipleri, caddeyi kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Pendik

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