Pendik'te otomobil bariyerleri aşarak direğe çarptı: 1 yaralı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 08:48

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:54

Pendik-Kurtköy Bağlantı Yolu'nda 03.30 saatlerinde iddiaya göre, C.E.' nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil direğe çarparak durabildi. Sürücü C.E. otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan C.E.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kazanın hemen ardından yaşananlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobilde sıkıştığı anlar yer alırken, çevredekilerin sürücüye yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.