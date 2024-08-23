İstanbul Pendik'te trafikte tekme tokat yol verme kavgası!

Pendik'te iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. 1 sürücünün yaralandığı kavga anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 15:22
İstanbul Pendik'te trafikte tekme tokat yol verme kavgası!
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Dün akşam saatlerinde Kaynarca Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, taraflardan birinin arkadaşlarının da kavgaya katılmasıyla olay daha da büyüdü. Peş peşe aldığı yumruklarla yere düşen yaşlı sürücü, saldırganlar tarafından tekmelendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta zorluk çekti. 1 kişinin yaralandığı kavga anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


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