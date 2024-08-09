Pendik'te İETT otobüsü binaya daldı: Yıkım kararı verildi
İstanbul Pendik’te bir binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsü çekilerek binanın yıkım işlemleri için çalışmalar başlatıldı.
İstanbul’un Pendik İlçesi, Vatan Caddesi üzerinde 7 Ağustos’ta kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti.
54 kişinin yaşadığı bina güçlendirilerek İETT otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Kazaya karışan otobüsün çekilmesinin ardından ekipler, 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda zarar gören 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekipleri, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi.
Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına yurttaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da korkunç kaza...
- Japonlar paylaştı:100 yaşını geçmenin 4 sırrı!
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- Olimpiyatlarda yüzme bilmeyen yüzücünün efsane hikayesi!
- ‘Hesaplaşalım, hodri meydan’
- Ege yaylalarında hasat başladı: Kilosu 15 TL'ye düştü
- ‘İnsanlık onurları yerlerde sürünüyor’
- 'TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor '
- Domates üreticilerinin eylemine müdahale!