Pendik'te İETT otobüsü binaya daldı: Yıkım kararı verildi

İstanbul Pendik’te bir binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsü çekilerek binanın yıkım işlemleri için çalışmalar başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:35
Abone Ol google-news

İstanbul’un Pendik İlçesi, Vatan Caddesi üzerinde 7 Ağustos’ta kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti.

54 kişinin yaşadığı bina güçlendirilerek İETT otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Kazaya karışan otobüsün çekilmesinin ardından ekipler, 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda zarar gören 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekipleri, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi.

Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına yurttaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.


Pendik haberleri iett haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Pendik'te İETT otobüsü binaya daldı: Vali Davut Gül'den açıklama

Pendik'te İETT otobüsü binaya daldı: Vali Davut Gül'den açıklama
Pendik'te faciadan dönüldü: Kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı!

Pendik'te faciadan dönüldü: Kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı!
Pendik’te kaçak sigara operasyonu: 25 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Pendik’te kaçak sigara operasyonu: 25 milyon liralık malzeme ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler