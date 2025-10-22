İstanbul Sarıyer'de şüpheli valiz alarmı!

Tarabya Yeniköy Caddesi'de Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önünde saat 15.00 sıralarında; caddedeki kaldırımda duran valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri valizde inceleme yaptıktan sonra güvenlik amaçlı şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ardından da bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi.

FÜNYEYLE PATLATILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmada valiz fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.