22.10.2025 17:11:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul Sarıyer'de şüpheli valiz alarmı!

Tarabya’daki Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önündeki kaldırımda bulunan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanlarının fünyeyle patlattığı valiz boş çıktı.

Tarabya Yeniköy Caddesi'de Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önünde saat 15.00 sıralarında; caddedeki kaldırımda duran valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri valizde inceleme yaptıktan sonra güvenlik amaçlı şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ardından da bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi.

Image

FÜNYEYLE PATLATILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmada valiz fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Image

