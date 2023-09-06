Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:13

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:13

İstanbul'da selden etkilenen yurttaşlar afetzede başvurusu için araştırmalara başladı. Dün akşam meydana gelen selde birçok konut ve iş yeri zara gördü. Peki, İstanbul sel afetzede başvurusu nasıl yapılır? İstanbul sel yardımı ne kadar? Afetzede başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

AFETZEDE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Valilik koordinasyonunda Kaymakamlar tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Ancak başvuru şartları ve nereden yapılacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Destek ödemelerinin zarar tespit çalışmalarının sona ermesinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

İSTANBUL SEL YARDIMI NE KADAR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15.000 TL verileceğini açıkladı.