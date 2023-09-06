Son Dakika... Bakan duyurdu: Selden etkilenenlere yardım ödemesi yapılacak

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:45
Son Dakika... Bakan duyurdu: Selden etkilenenlere yardım ödemesi yapılacak
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İstanbul’da dün gece sağanak yağışın etkili olmasıyla Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde birçok sokakta kamu kurumlarını, işyerlerini ve evleri su bastı. Yapılan açıklamaya göre, selden etkilen 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada selden etkilenenlere yardım ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Söz konusu açıklama şu şekilde: 

“İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına,  AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır.”


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Ali Yerlikaya sel İstanbul yardım ödeme

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