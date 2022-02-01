İstanbul semalarından süzülen göktaşı kameralara yansıdı

01 Şubat 2022 Salı, 14:49

İstanbul’da dün akşam saat 23.30 sıralarında gökyüzünden süzülen ve sonrasında göktaşı olduğu belirlenen yeşil ışık hüzmesi kameralara yansıdı.

Kartal'da seyir halinde olduğu sırada araç içi kamerası aracılığıyla göktaşını görüntüleyen sürücü o esnada durumu fark ederek şaşkınlık yaşadı.

Kaydedilen görüntülerde yeşil tonlarındaki bir cismin gökyüzünden kaydığı görülüyor.