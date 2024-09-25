İstanbul Şile'de gemide 'yangın' paniği!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 08:08

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:36

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gemideki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.