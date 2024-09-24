Ordu'da belediye başkan yardımcısının evi, yangında kül oldu

Ordu'da Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da belediye başkan yardımcısının evi, yangında kül oldu
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DHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:46

İlçeye bağlı Korgan Yaylası'nda, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Komşuların ihbarı sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yayla evi kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ailesi ile evde bulunmayan Mustafa Korgancı, "İtfaiye ekiplerimiz elektrik kontağı şüphesi olduğunu söyledi. Tahmin ediyorum, 1 milyon lira civarında maddi hasarımız oluştu. Evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ordu #korgan #Belediye başkanı

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