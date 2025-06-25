İstanbul Sultangazi'de film gibi olay: Marketteki hırsızın kiracısı olduğunu öğrendi!

Sultançiftliği Mahallesi'nde 19 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde bir kişi, alışveriş yapma bahanesiyle, aynı marketin iki farklı şubesine girerek elindeki poşet ve alışveriş sepetiyle reyonlardan ürün aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, aldığı ürünleri önce sepete koyduğu ardından kamera açısından uzak bir noktada sepetteki ürünleri de poşete aktararak sepeti kasiyer masasına bırakıp ödeme yapmadan marketten çıktığı görüldü.

EV SAHİBİ GÖRÜNTÜLERDEN TANIDI, EVDEN PETEKLERİN SÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheliyi tanıyan ev sahibi, yaklaşık bir ay önce dairesini kiraya verdiği kişinin aynı kişi olduğunu fark etti. Kiracısının kaldığı daireye giden ev sahibi, büyük bir şok yaşadı. Şüpheli tarafından doğalgaz peteklerinin yerinden sökülüp satıldığını fark etti.





Hırsızlık şüphelisini evde yakalayan ev sahibi polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Hem market yetkilileri hem de ev sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan, 50. Yıl Mahallesi'nde bir başka markette meydana gelen hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sırt çantalı bir kişinin şarküteri reyonundan çok sayıda ürünü çantasına koyarak marketten ayrıldığı görüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin her iki hırsızlık olayıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.