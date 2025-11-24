İstanbul, Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı: Şüpheliler aranıyor!

Yunusemre Mahallesi 1410. Sokak'ta saat 10.30 sıralarında, motosiklet ile gelen şüpheliler, cam üzerine faaliyet gösteren iş yerine silahla ateş açarak kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde iş yerine 2 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.