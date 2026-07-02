İstanbul Sultangazi'de taciz iddiasına linç girişimi: Şüpheli tutuklandı

50. Yıl Mahallesi C Caddesi'nde bulunan bir terzi dükkanında saat 23.00 sıralarında, iş yeri sahibi 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.

Çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından iş yerinin önünde kısa sürede çok sayıda kişi toplandı.

KENDİNİ DÜKKANA KİLİTLEDİ

Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, cadde de güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

ŞÜPHELİ POLİS KORUMASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Tepkilerin sürmesi üzerine taciz iddiasının şüphelisi olduğu belirtilen iş yeri sahibi, polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TUTUKLANDI

14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.