Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Sultangazi'de taciz iddiasına linç girişimi: Şüpheli tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de taciz iddiasına linç girişimi: Şüpheli tutuklandı

2.07.2026 12:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul Sultangazi'de taciz iddiasına linç girişimi: Şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de bir terzi dükkanında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiası üzerine mahalleli, iş yerinin önünde toplandı. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu şüpheliyi polis kurtardı. Arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

50. Yıl Mahallesi C Caddesi'nde bulunan bir terzi dükkanında saat 23.00 sıralarında, iş yeri sahibi 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.

Çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından iş yerinin önünde kısa sürede çok sayıda kişi toplandı.

KENDİNİ DÜKKANA KİLİTLEDİ

Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, cadde de güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Image

ŞÜPHELİ POLİS KORUMASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Tepkilerin sürmesi üzerine taciz iddiasının şüphelisi olduğu belirtilen iş yeri sahibi, polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Image

TUTUKLANDI

14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #taciz #Sultangazi #cinsel taciz