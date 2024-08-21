İstanbul, Sultangazi'de 'Polisiz' yalanıyla 232 bin liralık vurgun!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:24

Güncelleme: 21.08.2024 - 11:11

Sultangazi'de 15 Ağustos Perşembe günü polise başvuran mağdur S.R. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Mağdur S.R. "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Operasyon bitene kadar tüm paramı kendilerine göndermemi daha sonra geri alacağımı belirttiler. Bütün paramı onlara gönderdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Mağdur kadın kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın havale edildiği ıban numarasının bilgilerini kullanarak şüphelilerden Ramazan Ö.’ye ulaştı.

Yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alınırken, benzer suçlardan poliste 2 kaydı olduğu da belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.