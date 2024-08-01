Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

İHA
01 Ağustos 2024 Perşembe, 08:47
Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

İstanbul Sultangazi’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuaför dükkanına saldırı gerçekleşti.

Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Önce kuaför dükkanına ateş eden saldırganlar, daha sonra patlayıcı madde atıp kaçtılar.

Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken çevredeki araçlarda patlamadan ötürü hasar oluştu. 

Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Olay, saat 00.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1422. Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak üzerindeki bir kuaför salonuna önce silahla ateş açtılar, ardından patlayıcı madde atarak kaçtılar.

Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Olayı gören çevredeki yurttaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yapıldığı kuaför salonunun çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Polis ekipleri sokakta ve kepenkleri kapalı olan kuaförde incelemelerde bulundu. 

Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Ölü ve yaralanın olmadığı olayda park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. 

Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Saldırı yapılan kuaför salonuna 2 gün önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi.

Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Polis ekipleri kuaföre silah ve patlayıcı madde ile saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi Kuaför silahlı saldırı

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