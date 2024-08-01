Sultangazi’de olaylı gece: Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Olay, saat 00.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1422. Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak üzerindeki bir kuaför salonuna önce silahla ateş açtılar, ardından patlayıcı madde atarak kaçtılar.