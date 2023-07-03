İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

İstanbul Sultangazi'de, Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Havadan da müdahale edilen yangın söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:25
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Yangın, saat 15:45'da Hacı Bektaş Veli Kent ormanında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de destek vermeyisiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.


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