Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı direnişi sırasında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Söz konusu karar ardından İstanbul Tabip Odası'ndan 'Ayşe Barım' çağrısı geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan çağrıda şunlar aktarıldı:

"Marmara cezaevinde tutuklu bulunan E. Ayşe Barım'ın sağlık durumu cezaevinde kalmaya uygun değildir, bir an önce serbest bırakılmalıdır;

27 Ocak 2025 tarihinden bu yana Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında avukatı tarafından tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep edilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından bilim kurulu oluşturulması kararlaştırılmış olup hazırlanacak rapor en kısa sürede kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacaktır. Ancak konunun aciliyeti nedeniyle kısa bir ön değerlendirme yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen durum bildirir son sağlık kurulu raporunda “Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati” tanısı konulduğu ve ani ölüm riski nedeniyle İCD (implantable cardioverter defibrilator-şok cihazı) takılması önerildiği bildirilmektedir. Bunun yanında Emine Ayşe Barım'ın ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma atakları olduğu bildirilmiştir. Hastanın Başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riskini haiz olan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi."