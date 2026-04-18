İstanbul Tabip Odası seçimi öncesi 'liste birleşmesi' krizi: Aynı isimler, farklı logolar...

İstanbul Tabip Odası’nda seçim atmosferi sertleşirken, iktidara yakınlığıyla bilinen Değişim Grubu ile Türk Hekimleri Grubu’nun listelerinin birleştiği iddiası tepkileri de beraberinde getirdi.

Genel Kurul’un bugün toplanacağı, yönetim kurulu seçiminin ise yarın yapılacağı süreçte ortaya atılan bu iddia, seçim yarışının seyrine dair tartışmaları alevlendirdi.

‘SEÇİME İKİ GÜN KALA GELEN İTTİFAK’

Cumhuriyet’e konuşan Demokratik Katılım Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan adayı Talat Kırış, iki grubun farklı listelerle seçime giriyor gibi görünmesine karşın adayların birebir aynı olduğunu öne sürdü.

“İki liste gibi gözüküyor ama isimler aynı, sadece yerleri değişmiş. Üstlerinde farklı logolar var. Bu durum, aslında aynı adaylarla seçime girildiğini gösteriyor” diyen Kırış, bunun seçmen açısından yanıltıcı olabileceğini savundu.

Kırış, kendi gruplarının haftalar öncesinden saha çalışması yürüttüğünü, programlarını açıkladıklarını ve hekimlerle birebir temas kurduklarını belirterek, diğer grupların bu süreçte görünür bir çalışma yapmadığını belirtti.

“Ne bir program açıkladılar ne de liste sundular. Seçime iki gün kala böyle bir adım atılması tesadüf değil” ifadelerini kullanan Kırış, söz konusu birleşmenin Demokratik Katılım Grubu karşısında güç birliği amacı taşıdığını söyledi.

ETİK TARTIŞMASI

Aynı isimlerin farklı listelerle sunulmasının etik olup olmadığını sorgulayan Kırış, bu durumun seçmen iradesini etkileyebileceğini dile getirdi.

Kırış, “Farklı listeymiş gibi aynı insanları sunmak ne kadar doğru, bunu seçmen takdir edecektir” diye konuştu.

‘KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ’

Kırış, açıklamasında kendi seçmenlerine de çağrıda bulunarak, seçimin sonucunun katılım oranına bağlı olacağını vurgulayarak “Sandığa gelsinler yeter. Biz kazanacağımıza inanıyoruz” dedi. İstanbul Tabip Odası seçimleri, yalnızca meslek örgütü yönetimini değil, aynı zamanda sağlık politikalarına yönelik yaklaşım farklarını da yansıtması açısından dikkatle takip ediliyor.

THB'DEN AÇIKLAMA

Türk Hekimleri Birliği’nin açıklaması ise şöyle:

“Türk Hekimleri Birliği olarak, İstanbul Tabip Odası seçim hazırlıkları boyunca yürüttüğümüz çalışmalar ve meslektaşlarımızdan aldığımız güçlü geri bildirimler doğrultusunda önemli bir karar aldık. Meslek odamızın mevcut yönetim anlayışıyla sürdürülebilir bir noktada olmadığı açıktır.

Hekimlerin gerçek sorunlarından uzaklaşan, ideolojik yaklaşımlarla etkisizleşen bu yapının değişmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Hedefimiz; İstanbul Tabip Odası’nı yeniden hekimlerin hak mücadelesinin merkezi haline getirmek, söz değil icraat üreten, sahada karşılığı olan, bizim de temsil hakkına sahip olduğumuz bir yönetim oluşturmaktır.”

KIRIŞ: İKTİDAR PARTİSİNDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞ HEKİMLERİ ADAY GÖSTERMEKTEN ÇEKİNMEMİŞLER!

Talat Kırış son olarak konuya ilişkin bir video yayınladı.

Kırış, "Gördük ki milliyetçi ve muhafazakar listede yer alan isimlerin hepsi aynı. Aslında bu tutum hekimleri kandırmaya kalkışmak anlamına geliyor. Çünkü hekimler sanki üç liste varmış gibi düşünerek tercihlerini yapacaklar. Oysa gerçekte iki liste var. Demokratik Katılım Grubu ve Milliyetçi Muhafazakar Ortaklık. Bizleri siyaset yapmakla suçlayanlar kendi ortak listelerinde iktidar partisinden milletvekili adayı olmuş hekimleri aday göstermekten de çekinmemişler. Anlaşılan iktidar partisinden siyaset yapmaya bir itirazları yok. Anlaşılan iktidar partisinin sağlıkla ilgili politikalarını benimsiyorlar" ifadelerini kullandı.