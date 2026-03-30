İstanbul Tabip Odası seçimleri öncesi Demokratik Katılım Grubu adaylarını açıkladı

Demokratik Katılım Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan adayı dünyaca tanınmış beyin cerrahlarından Prof. Dr. Talat Kırış oldu.

Kırış toplantıda yönetim kurulu adaylarını tanıttı. Yönetim Kurulu üyeliği için Dr. Benan Koyuncu, Dr. Ceren Kineşci, Dr. Emrah Kırımlı, Dr. Fikret Aydın, Dr. Irmak Saraç ve Dr. Nadir Kalfazade’yi aday gösterildi.

Kırış, İstanbul Tabip Odası'na bazı eleştiriler geldiğini belirterek “Hekimlere yeterince kucak açılmadığı söyleniyor ama komisyon herkese açık, komisyonlardaki arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalıştı” dedi. İstanbul'daki tüm hekimleri seçime beklediğini ifade eden Kırış "Hastalar umutsuz, tıp öğrencileri umutsuz. Öğrencileri artık Almanca çalışıyorlar. Yurt dışına göç ediyorlar, göç etmek istiyorlar" dedi.

‘MUAYENE SÜRELERİ 5 DAKİKAYA İNDİ’

Kırış daha sonra Demokratik Katılım Grubu adına basın açıklamasını okudu. Kırış, son dönemdeki sağlık sistemindeki sorunlara değinerek, “Muayene süreleri 5 dakikaya indi, yüzlerce hastanın değerlendirilmeye çalışıldığı poliklinikler, randevu bulamayıp acil servise yığılan hastalar, niteliği değil sayıyı esas alan çalışma rejimi, güvencesiz istihdam biçimleri, emeklilikte insanca yaşamaya yetmeyen ücretler, eğitimde yaşanan nitelik kaybı ve sağlıkta şiddetin olağanlaşması hem hekimliği hem de halkın sağlık hakkını tehdit etmektedir" diye konuştu.

"ÖRGÜTLÜLÜĞÜ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

“Demokratik Katılım Grubu olarak bizler, hekimliğin itibarsızlaştırılmasına, emeğimizin değersizleştirilmesine, mesleki bağımsızlığımızın aşındırılmasına ve sağlık hizmetinin piyasalaştırılmasına karşı mücadele ediyoruz” diyen Kırış "Bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Bizim için İstanbul Tabip Odası şeffaflıkla, katılımla, ortak akılla ve dayanışmayla yürütülmesi gereken kolektif bir emektir. Bu nedenle daha fazla hekime ulaşan, daha fazla hekimin söz ve karar süreçlerine katıldığı bir örgütlülüğü büyütmek istiyoruz. Bugüne kadar İstanbul Tabip Odası’nda savunduğumuz katılımcı, üretken ve dayanışmacı çizgiyi yeni dönemde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi

'DAHA GÖRÜNÜR OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Kırış, “19 Nisan günü yapılacak seçim, İstanbul Tabip Odası’nın hekimliğin değerlerini, Cumhuriyet’in aydınlanmacı birikimini, laikliği, demokrasiyi, barışı ve toplumdan yana hekimlik anlayışını savunan bağımsız bir meslek örgütü olarak yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecektir” dedi.

Kırış sözlerini şu şekilde noktaladı: “Odamızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, hekimlerin gündelik yaşamında, mesleki gelişiminde ve toplumsal sorumluluk alanlarında daha etkili, daha görünür ve daha kapsayıcı bir örgütlülük haline gelmesi için çalışacağız. İstanbul Tabip Odası’na sahip çıkmak hekimliğin değerlerine, meslek onuruna, bilimsel akla ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmaktır. 19 Nisan’da yapılacak seçim bu değerlere, bu birikime ve bu mücadele hattına sahip çıkma iradesinin ortaya konacağı önemli bir eşik olacaktır" Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu basın toplantısında konuştu.

Küçükosmanoğlu, “İstanbul Tabip Odası 37 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyesi bulunan tabip odası. Tabip odası kamu hükümetiyle bir mesleği örgütü olup, bir grup hekimin değil tüm hekimlerin örgütüdür" dedi.

Tabip Odası'nın siyasi iktidardan, sermayeden bağımsız olarak görev yapmasının ve yönetilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Küçükosmanoğlu "Bizler de bu geleneğin tesisinde demokratik katılım grubu olarak bu yıl da seçimlere güçlü bir ekipte giriyoruz. Tüm hekimler için, hekimlerle birlikte mücadeleye devam ediyoruz." diye konuştu.