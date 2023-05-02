İstanbul Tabip Odası'nın eski yöneticileri hâkim karşısında: ‘Davanın asıl savcısı Erdoğan’

Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:16

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:54

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) önceki dönem yöneticileri, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru olan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü hakkında disiplin soruşturması başlattıkları gerekçesiyle hâkim karşına çıktı. 13’ü hekim olmak üzere 19 kişinin yargılandığı duruşma, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 11.00’de başladı.

Duruşma öncesi Cumhuriyet TV'ye konuşan İstanbul Tabip Odası üyeleri, yaşananları aktararak adalet sistemini değerlendirdi. Sanıklar arasında bulunan dönemin İTO Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Saip, “Kocaeli Üniversitesi Rektörü, barış imzacısı olan ‘Bu suça ortak olmayacağız’ metnine imza atan 5 meslektaşımızı şikâyet etmiş ve onların yıllarca ve hâlâ mağdur olmalarına neden olmuştur. Bir meslektaş olarak bu etik bir davranış değildir. Hiçbir yargı kararı olmadan bir meslektaşımızın başka bir meslektaşı tarafından suçlanarak mağdur edilmeleri ile ilgili yargılanıyoruz. O dönem yönetim kurulu olarak bunun incelenmesi için onur kuruluna ilettik. Onur Kurulu da gerekli incelemelerini yaptı” açıklamasında bulundu.

“BERAAT EDECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Süreç içerisinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadeetin Hülagü’nün geldiği konumu dile getiren Saip, “Hülagü sonra siyasi kariyerini bayağı yükseltti. Bütün barış imzacıları aklandı, şu anda hiçbiri suçlu bulunmadı, hepsi teker teker üniversitelerine geri dönüyorlar ama Hülagü de cumhurbaşkanı başdanışmanı, şu anda da AKP milletvekili adayı olmuş durumda. Bu dava anlamsız bir dava, beraat edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“DAVANIN SAVCISI ERDOĞAN’DIR”

İstanbul Tabip Odası 2018-2022 dönemi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk de bu mahkemenin şimdiye kadar hiçbir örneği olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kocaeli Üniversitesi'nin rektörü Saadettin Hülagü, yetkimizi aştığımıza dair şikâyette bulunmuş, bizim de şimdiye kadar rastlamadığımız bir davaydı. Burada kritik olan nokta, şikayetçinin kendisi. Kocaeli Üniversitesi’nin rektörü, Recep Tayyip Erdoğan’ın aile dostu, zaten üniversiteden ayrıldıktan sonra hemen başdanışmanlığına geldi, oğlu 3 günde saraya göreve başladı, son çıkan habere göre de AKP Kocaeli milletvekili adayı ama hala rektörlük konutunu boşaltmamış. Yani iktidarın kadrosu, onun yandaşı ve bu davanın da iktidarın yönlendirmesi ile açıldığını düşünüyoruz. Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’un savcısı benim’ demişti, bizim cumhurbaşkanımız her işi yapıyor sağolsun, buradaki asıl savcı da odur.”

“BU BİR HAK GASPIDIR”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan ise İstanbul Tabip Odası’nın haklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz 20 yıl mevcut iktidar döneminde haksızlık, hukuksuzlukların ardı arkası kesilmiyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Genel olarak meslek örgütlerine, özel olarak da Türk Tabipleri Birliği’ne ve İstanbul Tabip Odası’na dönük bir dava. Ben mahkemenin sonucudan bağımsız olarak ‘Bu bir hak gaspıdır’ diyorum. Çünkü 1219 ile 6023 yasalarıyla, Türk Tabipleri Birliği yasasından, deontoloji tüzüğüne, hekimlik meslek etik kurallarına göre, tabip odalarının meslektaşlar arası münasebeti korumak gibi bir görevi vardır. Bir meslektaş, diğer meslektaşın uğradığı haksız fiil karşısında onu korur ve kollar. Burada Saadettin Hülagü tarafından açıkça bu ihlal edilmiştir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. İstanbul Tabip Odası bu nedenle bu meslektaşımız hakkında soruşturma açmaya yetkilidir, buna hakkı vardır. Temel itirazımız bu hakkın gaspına dairdir. Bu nedenle bu mahkemenin sonucu ne olursa olsun, biz bu hakka dil uzatılmasını, saldırılmasını istemiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktoru Prof. Dr. Saadettin Hülagü, 2014’te Erdoğan’ın atamasıyla Kocaeli Üniversitesi’ne rektör olmuştu. Hülagü, ‘Bu suça ortak olmayacağız‘ bildirisine imza atan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda görevli 5 hekimi akademiden ihraç etmişti. İhraç edilen akademisyenler de Hülagü’yü Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) şikayet etmişti. TTB soruşturma görevini İstanbul Tabip Odası’na vermişti. Hülagü hakkında İstanbul Tabip Odası ‘tıp etiğine aykırı davranmak, meslektaşlarını küçük düşürücü fiil içinde olmak ve etik ihlal yapmak’ suçlamasıyla disiplin soruşturması başlatmıştı. Hülagü’ye ceza verilmemiş, ancak tarafların itirazı nedeniyle disiplin soruşturması TTB Yüksek Onur Kurulu’na taşınmıştı.

‘Görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla 19 kişi hakkında iki yıla kadar hapis istendiği davanın duruşması, savcı mütaalasını hazırlamadığı için 19 Ekim saat 10.00’a ertelendi.