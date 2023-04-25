Gezi Davası tutuklularının aileleri Cumhuriyet'e konuştu: '1 yıldır hâkim bekliyoruz'
Gezi Davası kapsamında haklarında 18'er yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater 25 Nisan 2022’den bu yana, müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala 2000 günü aşkın süredir tutuklu. Cezaevinde bir yılı dolduran tutuklu yakınları yaşadıklarını Cumhuriyet Gazetesi’nden Beste Çelik’e anlattı.
Gezi Davası tutukluları bugün cezaevinde tam 1 yılı doldurdu. Tutuklu aileleri ayın üç haftası kapalı, bir hafta da açık görüşe giderek yakınları ile cezaevinde görüşüyor. Cumhuriyet Gazetesi’nden Beste Çelik’e konuşan tutuklu aileleri, bu 1 yılın nasıl geçtiğini anlattı.
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