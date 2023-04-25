Gezi Davası tutuklularının aileleri Cumhuriyet'e konuştu: '1 yıldır hâkim bekliyoruz'

25 Nisan 2023 Salı, 20:24

Gezi Davası tutukluları bugün cezaevinde tam 1 yılı doldurdu. Tutuklu aileleri ayın üç haftası kapalı, bir hafta da açık görüşe giderek yakınları ile cezaevinde görüşüyor. Cumhuriyet Gazetesi’nden Beste Çelik’e konuşan tutuklu aileleri, bu 1 yılın nasıl geçtiğini anlattı.

