İstanbul taksi sürücünü silahla tehdit etmişti: Yakalandı!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:23

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:23

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi, 11 Kasım saat 23.30 sıralarında ticari taksiye binerek Fatih ilçesine gitti.

Edinilen bilgiye göre; araçtan inen şahıs daha sonrasında tekrardan taksiye binerek Arnavutköy ilçesine gitmek istediğini söyledi. Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi’ne geldiklerinde yolcu bin 300 TL tutarındaki ücreti ödemeyerek şoförü silahla tehdit etti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın geçmiş tarihte Şişli ilçesinde başka bir silahlı gasp suçuna karıştığı anlaşıldı.

27 SUÇ KAYDI VAR

Güvenlik kamera incelemeleri sonrasında kimliği belirlenen F.S. (20) kısa süre içerisinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli şahsın "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama" ve "yağma" suçları dahil 27 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın ticari taksi ile benzinliğe gelmesi ve araç içinde silahla görüntüsü ise kameraya yansıdı.