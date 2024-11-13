Beyoğlu'nda korku dolu dakikalar... Market çalışanına silahla tehdit!
Beyoğlu'nda, alışveriş için gittiği markette kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği çalışana küfür edip silahla tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piri Paşa Mahallesi'ndeki marketin önüne engelli aracıyla giden bir kişi, kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü market çalışanıyla tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında sözlü hakarette bulunan engelli şahıs, belinden çıkardığı silahı içeriye doğrultup çalışanı tehdit ederek olay yerinden ayrıldı.
12 SUÇ KAYDI ÇIKTI
İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli N.A.'yı aynı mahalledeki evinde gözaltına aldı.
Üzerinden ruhsatsız tabanca ve 3 fişek çıkan N.A.'nın emniyette çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
N.A.'nın market çalışanını silahla tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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