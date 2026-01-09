İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na ikinci inceleme: Gerekçe: 'İddialara yanıt verilmemesi'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda sular durulmuyor. Eyüp Aksu başkanlığındaki yönetime ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci bir denetim başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla Ticaret Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin başlattığı ikinci denetimin nedeni ise “İddialara ilişkin istenen raporlar yerine rutin mali denetim belgelerinin gönderilmesi ve bu belgelerin iddiaları kapsamaması” olarak belirtildi.

14 ayrı başlıkta yürütülen soruşturmada ise şu iddialar yer alıyor:

“DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞ”

-Oto Center’da, oda yöneticilerine ait ofis dairelerinin, piyasa değerinin yaklaşık 3 katı bedelle, yine yöneticilerin kontrolündeki İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na satılması.

-TAKSİM dijital uygulamasının, esnafın dijital çözüme en çok ihtiyaç duyduğu dönemde, değerinin çok altında Eyüp Aksu tarafından satılması.

-İzmir Çandarlı’daki otele ait odaların, oda üyelerine tahsis edilmesi gerekirken, dışarıdan özel kişilere kiralanması ve elde edilen gelirlerin başkan vekili Veli Yurt’un şahsi hesabına aktarılması.

“D Ü Ğ ÜN TAKILARI ADINDA MUHASEBEDEN HARCAMA”

-Veli Yurt’a ait özel aracın servis, bakım, trafik sigortası ve kasko giderlerinin oda bütçesinden karşılanması.

-“Rusya kaynaklı siber saldırı” gerekçesiyle muhasebe kayıtlarının silindiği iddiası.

-Eyüp Aksu ve bazı yöneticilerin, daha önceki müfettiş raporlarında da yer aldığı üzere fazladan maaş aldıklarının tespit edilmesi.

“Düğün takıları” adı altında muhasebeden yüksek tutarlı ve açıklanamayan harcamalar yapılması.

Son 4 yıla ait muhasebe kayıtlarının eksik tutulması, gelirlerin gizlenip yalnızca gider faturalarıyla bilanço dengelenmesi.