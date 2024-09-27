İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan minibüsteki görüntülerine açıklama: Bazen toplu taşıma kullanarak işe gidiyorum

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:54

Güncelleme: 27.09.2024 - 13:16

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun bir minibüste yolculuk yaptığını gösteren görüntü gündem oldu. Aksu için, 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' yorumları yapıldı.

Zeytinburnu'nda bulunan İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada paylaşılan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' şeklindeki fotoğraflı paylaşımlarla ilgili soru üzerine bir "açıklama" yaptı.

"Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu‘nun İstanbul’da UKOME temsilciliğini yapıyorum. Kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, servis, taksi dolmuş, taksi gibi bütün ulaşım camiasının ben temsilcisiyim. Bu ulaşım camiasını temsil ettiğim için bütün ulaşım camiasıyla görüşüyoruz, istişare ediyoruz, rapor hazırlıyoruz. Bütün ulaşım araçlarını kullanıyorum" diyen Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca İstanbul’da bildiğiniz üzere sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay gibi minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bundan dolayı da dün minibüsle seyahat ettim, bazen toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gidip geliyorum. İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstediğiniz an taksi kullanabilirsiniz ben de istediğim an taksiyi kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok, tercihen kullanıyorum."