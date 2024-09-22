İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl binada 'yıkım' çalışması

Fatih'te uzun süredir atıl durumda bulunan İstanbul Ticaret Borsası'na ait 6 katlı binada yıkım çalışması yapıldı. Dün başlayan çalışmalar, gündüz trafiğin aksamaması için bu gece de devam etti.

İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl binada 'yıkım' çalışması
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DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:06

Sirkeci'de Yalı Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl durumdaki 6 katlı binada yıkım çalışması gerçekleştirildi.

Dün gece başlayan çalışmalar, gündüz saatlerinde trafik yoğunluğuna neden olmamak için gece saatlerinde sürdü.

Reşadiye Caddesi, Eminönü ve Sirkeci vapur iskelelerinin olduğu bölgede bulunan binanın yıkım çalışmasının, önümüzdeki birkaç gece devam edeceği öğrenildi.


Etiketler: #Fatih #Yıkım #yıkım kararı

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