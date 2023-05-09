İstanbul Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde dehşete düşüren olay: Kadına saldıran şahıs intihar etti
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Servisi önünde bir kadını silahla vurup yaralayan kişi, olayda kullandığı silahla intihar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören D.S. isimli kadın, hastane bahçesinde dolaşırken daha önceden tanıdığı E.D. ile karşılaştı. Şüpheli E.D, yanında taşıdığı silahla kadını vurdu.
Saldırının ardından şüpheli aynı silahla intihar etti. D.S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Hayati tehlikesi devam eden D.S.'nin yakınlarının hastane bahçesinde bekleyişi sürüyor.
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