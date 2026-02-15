İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran yurttaşlar, TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında yapılacak kura çekimlerini yakından takip ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu, ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekiliş isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİŞ İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul için başvurular tamamlandı. Ancak şu aşamada TOKİ İstanbul kura çekiliş isim listesi resmen açıklanmadı. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki kura tarihleri ve sonuç listesinin açıklanma takvimine ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Bu nedenle İstanbul için asil ve yedek isimlerin e-Devlet veya TOKİ resmi internet sitesi üzerinden ilan edilip edilmediğine dair net bir resmî kayıt bulunmuyor. Beklentiler, isim listelerinin kura tarihleri sonrası açıklanacağı doğrultusunda şekilleniyor.

Önemli Not: Diğer illerde kura sonuçları ve listeler e-Devlet üzerinden yayımlanmış olmakla birlikte, İstanbul özelinde sonuç listelerinin açıklanma tarihi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN?

Projede kura çekimleri 29?Aralık?2025 tarihinde başlatıldı ve 27?Şubat?2026 tarihine kadar farklı illerde devam edecek şekilde planlandı. Resmî takvime göre İstanbul için kura çekiminin şubat ayının son haftasında yapılması beklentiler arasında yer alıyor; ancak TOKİ tarafından kesin tarih resmen henüz duyurulmadı.

Bu çerçevede İstanbul için:

Kura çekimi tarihleri hâlâ netleşmedi.

Beklenti, Şubat 2026'nın son haftası içinde tamamlanması yönünde.