İstanbul Tophane'de bir kişi tramvayın altında kaldı: Durumu ağır!

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı 79 yaşındaki kişi yaralandı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Tophane'de bir kişi tramvayın altında kaldı: Durumu ağır!
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DHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:30

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tramvayın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YOLUN KARŞINA GEÇMEK İSTERKEN TRAMVAYIN ALTINDA KALDI

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Tophane Durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ayan'a (79), saat 15.30 sıralarında Karaköy istikametinde seyreden tramvay çarptı.

Tramvayın altında kalan Ayan için bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

DURUMU AĞIR

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Öte yandan, tramvayın altında kalan kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #tramvay

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