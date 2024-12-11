Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri aksadı!

Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri aksadı!
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:34

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandığı aktarıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."


Etiketler: #bağcılar #Kabataş #tramvay #İstanbul

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