Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu
Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı.
Kentte sabaha karşı yağmurla bir süre çamurlu yağış etkili oldu.
Bu nedenle park halindeki araçların kaporta ve camları ile binaların pencereleri hafif çamurla kaplandı.
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