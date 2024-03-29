Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu

Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:36
Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu
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Kentte sabaha karşı yağmurla bir süre çamurlu yağış etkili oldu.

Bu nedenle park halindeki araçların kaporta ve camları ile binaların pencereleri hafif çamurla kaplandı.

 


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