İstanbul trafiğinde son durum: İş çıkış saatinde yoğunluk arttı
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mahmutbey gişelerde araçlar adım adım ilerleyebiliyor.
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.
Mahmutbey gişelerinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Canlı yayında ortalık karıştı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!
- AKP'li vekil isim vermeden Bülent Arınç'ı hedef aldı