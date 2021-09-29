İstanbul trafiğinde son durum: İş çıkış saatinde yoğunluk arttı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mahmutbey gişelerde araçlar adım adım ilerleyebiliyor.

(DHA)
29 Eylül 2021 Çarşamba, 17:11
İstanbul trafiğinde son durum: İş çıkış saatinde yoğunluk arttı
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İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Mahmutbey gişelerinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.

Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.


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