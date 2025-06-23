İstanbul Trans Onur yürüyüşünde gözaltına alınan 37 kişi serbest, 6 kişiye imza zorunluluğu…

"Başkaldırı" temasıyla düzenlenen 11. İstanbul Trans Onur yürüyüşünde 3'ü çocuk 46 kişi gözaltına alındı. 37 kişi serbest bırakılırken 6 kişiye imza zorunluluğu getirildi.
Trans Onur Yürüyüşü öncesi metronun Taksim durağı kapatıldı, Şişli Kaymakamlığı yürüyüş ve diğer açık alan etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu. Acıbadem sokaklarında yürüyen kitleye polis müdahale etti, 1’i yabancı 3’ü çocuk 46 kişiyi gözaltına aldı.
Kadıköy’de gözaltına alınan 43 kişi hakkında mevcutlu kararı verildi. Geceyi Emniyet’te geçirenler bugün adliyeye sevk edildi. 6 kişi hakkında imza zorunluluğu kararı verilirken 37 kişi serbest bırakıldı.